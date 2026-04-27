Το Αφρικανικό Σώμα της Ρωσίας επιβεβαίωσε την αποχώρηση του από την πόλη Κιντάλ του Μάλι

Το Αφρικανικό Σώμα, μια παραστρατιωτική ομάδα που βρίσκεται υπό τον έλεγχο του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, επιβεβαίωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του αποχωρούν από την πόλη Κιντάλ στο βόρειο Μάλι μετά από σκληρές μάχες που διεξήχθησαν εκεί.

Το Μέτωπο Απελευθέρωσης Αζαουάρντ, η FLA (Azawad Liberation Front), μια ομάδα ανταρτών που αποτελείται κυρίως από τους Τουαρέγκ, πραγματοποίησε ταυτόχρονες επιθέσεις σε όλη τη χώρα κατά το Σαββατοκύριακο, συμπεριλαμβανομένου του Κιντάλ, σε συντονισμό με το παράρτημα της Αλ Κάιντα στην Δυτική Αφρική.

Το Αφρικανικό Σώμα, το οποίο έχει την υποστήριξη της στρατιωτικής κεντρικής κυβέρνησης, αναφέρει σε ανακοίνωση ότι η απόφαση για την αποχώρηση από το Κιντάλ ελήφθη από κοινού με την ηγεσία του Μάλι.

«Σύμφωνα με κοινή απόφαση της ηγεσίας της Δημοκρατίας του Μάλι, μονάδες του Αφρικανικού Σώματος που ήταν σταθμευμένες και συμμετείχαν σε μάχες στην πόλη Κιντάλ αποσύρθηκαν από την περιοχή μαζί με προσωπικό του Στρατού του Μάλι», αναφέρεται στην ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην εφαρμογή Telegram.

«Αρχικά απομακρύνθηκαν οι τραυματίες στρατιωτικοί και ο βαρύς εξοπλισμός. Το προσωπικό συνεχίζει να εκτελεί την στρατιωτική αποστολή που του έχει ανατεθεί Η κατάσταση στην Δημοκρατία του Μάλι παραμένει δύσκολη».

Ρώσοι πολεμικοί μπλόγκερ υποβάθμισαν την αποχώρηση , λέγοντας ότι το Αφρικανικό Σώμα θα είναι έτοιμο να επιστρέψει ανά πάσα στιγμή στο Κιντάλ αν είναι αναγκαίο. Ο Γιούρι Ποντολιάκ , ένας μπλόγκερ με 2,7 εκατομμύρια ακολούθους , έγραψε ότι η αποχώρηση ήταν η μόνη επιλογή και ότι τώρα υπάρχει η δυνατότητα να υπάρξει μια συμφωνία με τους Τουαρέγκ ώστε να επιτραπεί στον Στρατό του Μάλι και το Αφρικανικό Σώμα να εστιάσουν στην καταπολέμηση των Ισλαμιστών ριζοσπαστών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ