Ο Πούτιν εξέφρασε την ελπίδα για ειρήνη στο Ιράν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε σήμερα με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, μετέδωσαν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν διαβεβαίωσε τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών ότι η Ρωσία θα κάνει «το παν» για να βοηθήσει στην ειρήνη στη Μέση Ανατολή, κατά τη διάρκεια συνάντησης μεταξύ των δύο ανδρών στην Αγία Πετρούπολη.

Ο Πούτιν είπε ότι η Ρωσία ελπίζει ότι ο ιρανικός λαός θα αντέξει τη «δύσκολη περίοδο» όπως την χαρακτήρισε και ότι η ειρήνη θα επικρατήσει και ότι η Ρωσία θα κάνει το παν για τα συμφέροντα του Ιράν και των άλλων χωρών στην περιοχή , μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA.

«Από την πλευρά μας, θα κάνουμε ό,τι εξυπηρετεί τα συμφέροντά σας, τα συμφέροντα όλων των λαών της περιοχής, ώστε η ειρήνη να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος στον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, σύμφωνα με τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ