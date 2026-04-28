Βρετανία: Ο πρώην προσωπάρχης του Στάρμερ είπε πως ήταν λάθος να ενθαρρύνει τον διορισμό του Μάντελσον

Ο πρώην προσωπάρχης του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, ο Μόργκαν ΜακΣουίνι, δήλωσε σήμερα ότι έκανε λάθος που πρότεινε τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον ως πρεσβευτή στις ΗΠΑ, αλλά είπε ότι δεν παρέκαμψε τη διαδικασία πρόσληψης.

Ο ΜακΣουίνι είπε στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι πίστεψε πως ο Μάντελσον, ένας βετεράνος των Εργατικών, θα βοηθούσε τη Βρετανία να εξασφαλίσει μια εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Ο διορισμός του Μάντελσον ως πρεσβευτή ήταν ένα σοβαρό λάθος κρίσης. Συνέστησα στον πρωθυπουργό να υποστηρίξει εκείνον τον διορισμό και ήταν λάθος να το κάνω», δήλωσε ο ΜακΣουίνι σε κοινοβουλευτική επιτροπή.

«Αυτό που δεν έκανα ήταν να παραβλέψω την αξιολόγηση εθνικής ασφαλείας, να ζητήσω από αξιωματούχους να αγνοήσουν διαδικασίες, να ζητήσω την παράκαμψη βημάτων, ή να εξηγήσω αναλυτικά ότι οι έλεγχοι θα πρέπει να είναι διαυγείς με κάθε κόστος».

Η κατάθεση του Σουίνι στηρίζει την εκδοχή του Στάρμερ σε έναν πόλεμο λέξεων με πρώην αξιωματούχους του υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με το ποιος έφερε την ευθύνη για αστοχίες γύρω από τον διορισμό και κατά πόσον ο Βρετανός πρωθυπουργός ήταν ενήμερος για κινδύνους που συνδέονταν με τον διορισμό του Μάντελσον.

Ο ΜακΣουίνι είπε ότι είχε καταστήσει σαφές στον Στάρμερ πως υπήρχαν «υπέρ» και «κατά» όσον αφορά τον διορισμό, αλλά ο πρωθυπουργός αποφάσισε να προχωρήσει με εκείνον που θεώρησε ότι ήταν ο πλέον κατάλληλος για τη θέση αυτή.

Η σάγκα γύρω από τον διορισμό του Μάντελσον στο υψηλότερο διπλωματικό πόστο της Βρετανίας, παρά το ιστορικό του και τις γνωστές σχέσεις που είχε με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό μεγιστάνα Τζέφρι Έπστιν, έχουν οδηγήσει σε εκκλήσεις για παραίτηση του Στάρμερ.

Ο Στάρμερ έχει πει πως έκανε «λάθος» που διόρισε τον Μάντελσον αλλά λέει πως ακολουθήθηκαν όλες οι κατάλληλες διαδικασίες. Επέκρινε επίσης αξιωματούχους γιατί δεν του είχαν πει ότι ένα σώμα ελέγχου ασφαλείας είχε συστήσει να μην γίνει ο διορισμός.

Αίσθηση επείγοντος

Νωρίτερα σήμερα, πρώην ανώτατο στέλεχος του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών είπε πως υπήρχε μια σαφής αίσθηση επείγοντος σχετικά με τη χρονική στιγμή του διορισμού προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο νέος πρεσβευτής θα ήταν στη θέση του «έως ή γύρω από» την ορκωμοσία του Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου 2025.

Ο Φίλιπ Μπάρτον, ο οποίος ήταν ο ανώτατος αξιωματούχος στο υπουργείο από τον Σεπτέμβριο του 2020 έως τον Ιανουάριο του 2025, είπε πως δεν είχε ζητηθεί η γνώμη του για αυτό που χαρακτήρισε πολιτική απόφαση και ότι το γραφείο του Στάρμερ ήταν «αδιάφορο» όσον αφορά τη διαδικασία αξιολόγησης για τον Μάντελσον.

Ο Στάρμερ διόρισε τον Μάντελσον στα τέλη του 2024, επαινώντας την «απαράμιλλη εμπειρία» του. Ο Μάντελσον, 72 ετών σήμερα, ήταν υπουργός την τελευταία φορά που οι Εργατικοί ήταν πάλι κυβέρνηση πριν από περισσότερα από 15 χρόνια.

Ο Στάρμερ τον απέπεμψε τον Σεπτέμβριο όταν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκάλυψαν το βάθος των δεσμών του Μάντελσον με τον Έπστιν. Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε τον Μάντελσον τον Φεβρουάριο ως ύποπτο για ανάρμοστη διαφορά σε δημόσιο αξίωμα αλλά δεν του έχουν απαγγελθεί ακόμη κατηγορίες. Δεν κατηγορείται για σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά.

Την περασμένη εβδομάδα, ένας άλλος αξιωματούχος, ανώτατο στέλεχος του υπουργείου Εξωτερικών, ο Όλι Ρόμπινς, είπε επίσης ότι δεχόταν «συνεχή πίεση» προκειμένου να επισπεύσει τον διορισμό. Ο Στάρμερ αρνήθηκε την κατηγορία.

Η αντιπαράθεση έχει οδηγήσει σε εκκλήσεις προς τον Στάρμερ να παραιτηθεί για παραπλάνηση του κοινοβουλίου και έχει εξαϋλώσει την προεκλογική υπόσχεσή του για σταθερή κυβέρνηση.

Όμως το κοινοβούλιο είναι πιθανόν να ψηφίσει αργότερα σήμερα κατά της διενέργειας έρευνας για τον Στάρμερ σχετικά με αυτούς τους ισχυρισμούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ