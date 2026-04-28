Το ΕΚ καλεί την Επιτροπή να προτείνει ευρωπαϊκή νομοθεσία για τον βιασμό με βάση την απουσία συναίνεσης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί τις Βρυξέλλες να καταρτίσουν «το συντομότερο δυνατόν» κοινό ορισμό περί βιασμού στον οποίο θα περιλαμβάνεται απερίφραστα η έννοια της συναίνεσης.

Ευρεία πλειοψηφία των ευρωβουλευτών ενέκρινε το σχετικό κείμενο και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας έγινε δεκτό με χειροκροτήματα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε πριν από δύο χρόνια την πρώτη οδηγία για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, βάσει του οποίου ποινικοποιούνται ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων των γυναικών, ο αναγκαστικός γάμος, η κοινοποίηση προσωπικών εικόνων χωρίς συναίνεση ή η κυβερνοπαρενόχληση (cyber-harassment) και η κυβερνοπαρακολούθηση.

Ομως, παρά τις μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις, η Ευρωπαϊκή Ενωση δεν έχει κατορθώσει να ενσωματώσει στην οδηγία τον βιασμό, εξαιτίας της απουσίας συναίνεσης ως προς τον νομικό ορισμό του.

Ετσι σήμερα οι ευρωβουλευτές ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει εναρμονισμένο ορισμό του βιασμού που θα βασίζεται «στην απουσία ελεύθερης, ξεκάθαρης και ανακλητής συναίνεσης».

Το κείμενο κάνει ευθεία αναφορά στη περίπτωση της Ζιζέλ Πελικό που έχει γίνει παγκόσμιο σύμβολο της καταπολέμησης της σεξουαλικής βίας.

Σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές, η υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό στην οποία η έννοια της συναίνεσης κατέχει κεντρικό ρόλο, «αναδεικνύει την ανεπάρκεια των ορισμών του βιασμού που βασίζονται στον εξαναγκασμό».

«Είναι ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα που απευθύνεται στα θύματα της βίας και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή», δήλωσε στο AFP η ευρωβουλευτής των Οικολόγων Μελισά Καμαρά.