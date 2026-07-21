Βρετανία: Νέα κυβέρνηση Μπέρναμ: Σαρωτικές αλλαγές στο υπουργικό συμβούλιο

Λίγες ώρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ προχώρησε σε σαρωτικό ανασχηματισμό. Προχωρώντας σε ριζικές αλλαγές στα κορυφαία υπουργεία, απομάκρυνε αρκετούς στενούς συνεργάτες του προκατόχου του, Κιρ Στάρμερ. Παράλληλα, διατήρησε ορισμένα έμπειρα στελέχη σε θέσεις-κλειδιά, με τους αναλυτές να επισημαίνουν ότι επιδιώκει να συνδυάσει την ανανέωση με τη διοικητική σταθερότητα.

Σύμφωνα με αναλυτές, η σύνθεση της νέας κυβέρνησης ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους άξονες που παρουσίασε ο Μπέρναμ στην πρώτη του ομιλία έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ. Αυτοί περιλαμβάνουν την καταπολέμηση της ακρίβειας, την επανεκβιομηχάνιση, την αποκέντρωση, την αναβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών και την ανέγερση κοινωνικών κατοικιών, με τον ίδιο να δεσμεύεται για την κατάθεση ενός 10ετούς πλάνου ανασυγκρότησης της οικονομίας και του κράτους εντός του έτους. Σε επίπεδο προσώπων, ο Τζον Χίλεϊ διαδέχεται τη Ρέιτσελ Ριβς στο Υπουργείο Οικονομικών, ο πρώην αρχηγός του κόμματος Εντ Μίλιμπαντ αναλαμβάνει το Εξωτερικών και η Υβέτ Κούπερ μετακινείται στο Υγείας. Το Υπουργείο Άμυνας ανατίθεται στον Γουές Στρίτινγκ, ενώ η Σαμπάνα Μαχμούντ διατηρεί το χαρτοφυλάκιο του Εσωτερικών, αποτελώντας μία από τις ελάχιστες εξαιρέσεις που παρέμειναν στη θέση τους.

Η σύνθεση του νέου υπουργικού συμβουλίου έχει ως εξής:

Πρωθυπουργός: ‘Αντι Μπέρναμ

Υπουργός Οικονομικών: Τζον Χίλεϊ

Υπουργός Εξωτερικών: Εντ Μίλιμπαντ

Υπουργός Εσωτερικών: Σαμπάνα Μαχμούντ

Υπουργός Υγείας: Υβέτ Κούπερ

Υπουργός ‘Αμυνας: Γουές Στρίτινγκ

Πρώτη Υπουργός Επικρατείας και Υπουργός του Cabinet Office: Λουίζ Χέιγκ

Υπουργός Δικαιοσύνης: ‘Αλεξ Νόρις

Υπουργός Επιχειρήσεων και Εμπορίου: Τζόναθαν Ρέινολντς

Υπουργός Ενέργειας: Μιάτα Φανμπούλε

Υπουργός Στέγασης: ‘Αντζελα Ρέινερ

Υπουργός Εργασίας και Συντάξεων: Πατ ΜακΦάντεν

Υπουργός Μεταφορών: Χάιντι Αλεξάντερ

Υπουργός για τη Σκωτία: Ντάγκλας Αλεξάντερ

Υπουργός για την Ουαλία: Στίβεν Κίνοκ

Υπουργός για τη Βόρεια Ιρλανδία: Σερ Κρις Μπράιαντ

Γενική Εισαγγελέας: Έλι Ριβς.

Η αναδιάταξη της κυβέρνησης συνοδεύτηκε από την αποχώρηση αρκετών προβεβλημένων στελεχών της περιόδου Στάρμερ, μεταξύ των οποίων η Ρέιτσελ Ριβς, ο Ντέιβιντ Λάμι, ο Πίτερ Κάιλ, ο Στιβ Ριντ, η Τζο Στίβενς και άλλοι υπουργοί που θεωρούνταν στενοί συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού. Οι αλλαγές ερμηνεύονται ως προσπάθεια του Μπέρναμ να διαμορφώσει μια κυβέρνηση με ισχυρό προσωπικό αποτύπωμα και μεγαλύτερη πολιτική συνοχή γύρω από το δικό του πρόγραμμα.

Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι οι επιλογές του νέου πρωθυπουργού αποσκοπούν στην άμεση εφαρμογή της ατζέντας που παρουσίασε κατά την ανάληψη των καθηκόντων του. Το κατά πόσο η νέα ομάδα θα καταφέρει να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες θα αποτελέσει το πρώτο μεγάλο τεστ για την κυβέρνηση Μπέρναμ τις επόμενες εβδομάδες, τονίζουν με νόημα.