Το πανηγυρικό βίντεο της Πενέλοπε Κρουζ για την κατάκτηση του Μουντιάλ

Τον ενθουσιασμό της για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την Ισπανία εξέφρασε η Πενέλοπε Κρουζ, δημοσιεύοντας βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η διάσημη Ισπανίδα ηθοποιός δεν έκρυψε τη χαρά της μετά τη νίκη της εθνικής ομάδας της απέναντι στην Αργεντινή, στον τελικό που διεξήχθη την Κυριακή 19 Ιουλίου. Η Ισπανία κατέκτησε το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της, χάρη στο γκολ του Φεράν Τόρες.

Για να γιορτάσει τη μεγάλη επιτυχία, η Πενέλοπε Κρουζ ανέβασε ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο εμφανίζεται να χορεύει στους ρυθμούς του «Nuevayol» του Bad Bunny, φορώντας τη φανέλα της εθνικής Ισπανίας με το Νο19 του Λαμίν Γιαμάλ.

Στην ανάρτησή της συνόδευσε το βίντεο με το μήνυμα: «Είστε καταπληκτικοί. Συγχαρητήρια», εκφράζοντας την υπερηφάνειά της για την επιτυχία της εθνικής ομάδας.