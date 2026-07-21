Πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν

Επιστρέφουν οι φόβοι για γενικευμένη σύρραξη στη Μέση Ανατολή.

Ο Λευκός Οίκος ξεκαθάρισε ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν μέχρι ο Τραμπ να πει ” ΣΤΟΠ” .

Την ίδια ώρα, οι Φρουροί της Επανάστασης, που φαίνεται ότι έχουν πλέον το πάνω χέρι στο Ιράν, εξαπέλυσαν επιθέσεις σε αμερικανικά πυραυλικά συστήματα και σε άλλα δυο δεξαμενόπλοια, εκ των οποίων το ένα ελληνόκτητο.