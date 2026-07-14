Βρετανία: “Ναι” στην έκδοση της είπε η 46χρονη για τον εμπρησμό της Marfin

Παρουσιάστηκε σήμερα το απόγευμα σε δικαστήριο του Λονδίνου, η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρησμό της MARFIN, τον Μάιο του 2010, και δήλωσε κατηγορηματικά και χωρίς περιστροφές, ότι κάνει δεκτό το αίτημα των ελληνικών Αρχών για έκδοση της στην Ελλάδα.

Υπέγραψε και σχετική επιστολή, η οποία την δεσμεύει και δεν μπορεί να αλλάξει γνώμη.

Όπως τόνισε ο Βρετανός δικαστής το αίτημα των ελληνικών Αρχών θα υλοποιηθεί εντός 10 ημερών εκτός αν καθυστερήσουν οι διαδικασίες από την ελληνική πλευρά. Ως τότε η 46χρονη θα βρίσκεται υπό κράτηση.