Βρετανία: Κατηγορίες για εμπρησμό απαγγέλθηκαν σε βάρος 17χρονου για την επίθεση εμπρησμού σε συναγωγή του βόρειου Λονδίνου

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος ενός 17χρονου αγοριού το Σαββατοκύριακο σε σχέση με την αντιτρομοκρατική έρευνα για επίθεση εμπρησμού σε συναγωγή στο βόρειο Λονδίνο.

Το αγόρι, που είναι Βρετανός υπήκοος, κατηγορείται για εμπρησμό που δεν έθεσε σε κίνδυνο ζωή άλλου ατόμου και αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου του Ουέστμινστερ σήμερα 21 Απριλίου, ανέφερε η αστυνομία σε μια ανακοίνωση.

Ένας 19χρονος, ο οποίος συνελήφθη την Κυριακή σχετικά με το συμβάν μαζί με τον έφηβο, έχει αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση εν αναμονή περαιτέρω ερευνών, ανέφερε η αστυνομία. Η φωτιά προκάλεσε ελαφρές ζημιές στις εγκαταστάσεις αλλά κανείς δεν τραυματίστηκε, πρόσθεσε.

Η επίθεση στη συναγωγή του Κέντον (Kenton United Synagogue) ήταν η πιο πρόσφατη μέχρι τώρα σε σειρά συμβάντων με στόχο εβραϊκές τοποθεσίες στη βρετανική πρωτεύουσα.

Τέσσερα ασθενοφόρα της εβραϊκής κοινότητας καταστράφηκαν σε επίθεση εμπρησμού στο Γκόλντερς Γκριν στις 23 Μαρτίου, ενώ έχουν σημειωθεί επιθέσεις σε συναγωγή στο Φίντσλεϊ και σε ένα κτίριο όπου στεγαζόταν προηγουμένως μια εβραϊκή φιλανθρωπική οργάνωση στο Χέντον.

Σε ένα άλλο συμβάν, ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) θεάθηκε να πετάει πάνω από την ισραηλινή πρεσβεία στο Λονδίνο.

Οργάνωση που αυτοαποκαλείται Χαρακάτ Ασάμπ αλ-Γιαμίν αλ Ισλαμία, Κίνημα των Συντρόφων του Δεξιού Χεριού του Ισλάμ, που φέρεται να υποστηρίζεται από το Ιράν, έχει αναλάβει την ευθύνη για τα περισσότερα από τα συμβάντα, μαζί με άλλες επιθέσεις στην Ευρώπη, από τις 9 Μαρτίου.

