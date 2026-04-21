Ο Τραμπ κατηγορεί το Ιράν ότι έχει παραβιάσει πολλές φορές την εκεχειρία
Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social, κατηγόρησε σήμερα το Ιράν ότι “έχει παραβιάσει πολλές φορές την εκεχειρία”.
Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συνεχίζουν να ανταλλάσσουν απειλές, προπαραμονή του τέλους της κατάπαυσης του πυρός δυο εβδομάδων που κήρυξαν, με την αβεβαιότητα για ενδεχόμενη επανέναρξη των μεταξύ τους διαπραγματεύσεων στην πρωτεύουσα Πακιστάν παραμένει.
ΠΗΓΗ- ΑΠΕ
