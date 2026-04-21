Πωλείται σε δημοπρασία για πρώτη φορά μετά από 97 χρόνια πίνακας του Renoir

Για πρώτη φορά μετά από 97 χρόνια, το έργο του Pierre-Auguste Renoir «La femme aux lilas» (Πορτρέτο της Nini Lopez) θα διατεθεί προς πώληση σε δημοπρασία, με εκτιμώμενη τιμή από 25 έως 35 εκατομμύρια δολάρια.

Ο πίνακας, που θα παρουσιαστεί στη δημοπρασία έργων τέχνης του 20ου αιώνα του οίκου Christie’s στις 18 Μαΐου, απεικονίζει τη Nini Lopez, μια νεαρή Παριζιάνα ηθοποιό, μία γυναίκα με χρυσαφί μαλλιά, λευκό χλωμό δέρμα και κατακόκκινα μάγουλα που κοιτάζει στο βάθος, καθώς κρατάει ένα μπουκέτο από λευκά και ροζ λουλούδια.

Το έργο τέχνης από το 1929 ανήκει στους Γουίτνεϊ – Πέισον, ιστορική αμερικανική οικογένεια την οποία ο Μαξ Κάρτερ, παγκόσμιος πρόεδρος τέχνης του 20ου και 21ου αιώνα του οίκου Christie’s, περιέγραψε στη New York Post ως «μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι τη μεγαλύτερη, αμερικανική οικογένεια συλλεκτών κατά τον 20ο αιώνα».

