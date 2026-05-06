Βολ. Ζελένσκι: Η Ουκρανία θα αποφασίσει για τα επόμενα βήματά της

Ο πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα, ότι η Ουκρανία, θα αποφασίσει για τις επόμενες ενέργειές της, καθώς η Ρωσία, συνεχίζει τις επιθέσεις της σε βασικές περιοχές του μετώπου και τα αεροπορικά πλήγματα, διακόπτοντας μια εκεχειρία που ήταν πρωτοβουλία του Κιέβου.

Έως τις 10.00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) οι ρωσικές δυνάμεις είχαν διαπράξει 1.820 παραβιάσεις της εκεχειρίας, δήλωσε ο ίδιος, όπως βομβαρδισμοί, απόπειρες επιθέσεων, αεροπορικά πλήγματα και χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).

«Με βάση τις βραδινές αναφορές από τον στρατό και τις υπηρεσίες πληροφοριών μας, θα αποφασίσουμε για τις περαιτέρω ενέργειές μας», πρόσθεσε ο ίδιος σε ανάρτηση στο Χ.

