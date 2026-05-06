Η Ουάσινγκτον βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την Τεχεράνη με βάση μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης

Ο Λευκός Οίκος, θεωρεί ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν, με βάση μνημόνιο κατανόησης μεγέθους μίας σελίδας, για τον τερματισμό του πολέμου και την θέσπιση ενός πλαισίου για περαιτέρω διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, σύμφωνα με δύο αμερικανούς αξιωματούχους και δύο ακόμη πηγές με γνώση του θέματος που επικαλείται δημοσίευμα του Axios.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν απαντήσεις επί σειρά σημαντικών θεμάτων εντός των προσεχών 48 ωρών. Τίποτε δεν έχει συμφωνηθεί ακόμη, αλλά οι πηγές δηλώνουν ότι είναι το κοντινότερο σημείο στο οποίο έχουν φθάσει οι πλευρές από την έναρξη του πολέμου.

