Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου σύστησε μια ειδική ομάδα για την προστασία της εβραϊκής κοινότητας

Η βρετανική αστυνομία σύστησε μια νέα ομάδα που απαρτίζεται από 100 αξιωματικούς, περιλαμβανομένων ειδικών στην αντιτρομοκρατία, για να βοηθήσουν στην προστασία των εβραϊκών κοινοτήτων του Λονδίνου έπειτα από μια σειρά αντισημιτικών επιθέσεων, μεταξύ των οποίων και επίθεση με μαχαίρι εναντίον δύο ανδρών.

Το σχέδιο, που ανακοινώθηκε σήμερα και αφορά μια ομάδα προστασίας, έγινε γνωστό έπειτα από τις νέες συλλήψεις για αντισημιτισμό, ανάμεσά τους και τη σύλληψη ενός 35χρονου το Σάββατο ο οποίος φέρεται να εκτόξευσε πέτρες με στόχο ασθενοφόρο που ανήκει στην εβραϊκή κοινότητα.

Ο Επίτροπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου Μαρκ Ρόουλι δήλωσε ότι οι εβραϊκές κοινότητες αντιμετωπίζουν “παρατεταμένες απειλές” από εχθρικούς κρατικούς φορείς καθώς και από ακροδεξιές εξτρεμιστικές οργανώσεις, ακροαριστερά στοιχεία και ισλαμιστές τρομοκράτες.

Οι αστυνομικοί ερευνούν αν τα εμπρηστικά επεισόδια έχουν πιθανές διασυνδέσεις με το Ιράν μετά την προειδοποίηση Βρετανών αξιωματούχων ασφαλείας ότι η Τεχεράνη χρησιμοποιεί εγκληματίες για να πραγματοποιεί εχθρικές ενέργειες.

Από τα τέλη Μαρτίου έχουν σημειωθεί εμπρηστικές επιθέσεις με στόχους τέσσερα ασθενοφόρα της εβραϊκής κοινότητας και συναγωγές.

Την περασμένη εβδομάδα, δύο Εβραίοι άνδρες δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι και τραυματίστηκαν.

Κατά τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έχει συλλάβει περίπου 50 υπόπτους για αντισημιτικά εγκλήματα μίσους και έχει απαγγείλει κατηγορίες εναντίον οκτώ από αυτούς.

Πέραν αυτού, έχουν πραγματοποιηθεί 28 συλλήψεις στο πλαίσιο των ερευνών, ενώ γίνονται περιπολίες της αντιτρομοκρατικής για το ενδεχόμενο εμπρηστικών επιθέσεων και άλλων σοβαρών περιστατικών.

“Αυτή η νέα ομάδα θα είναι κυρίως επικεντρωμένη στην προστασία της εβραϊκής κοινότητας, η οποία αντιμετωπίζει ορισμένα από τα υψηλότερα επίπεδα εγκλημάτων μίσους μαζί με σημαντικές τρομοκρατικές και εχθρικές απειλές κατά του κράτους”, αναφέρει ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συγκάλεσε τη Δευτέρα συνάντηση με εκπροσώπους από τον επιχειρηματικό και τον πολιτιστικό χώρο καθώς και τον χώρο της υγείας με στόχο τις προσπάθειες αντιμετώπισης του αντισημιτισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ