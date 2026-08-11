Η μυστική φυγή του Τραμπ – «Κρύφτηκε σε κοντέινερ και άλλαξε αεροπλάνο»
Ένα μυστικό σχέδιο παραπλάνησης, για την προστασία του Αμερικανού προέδρου στήθηκε μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, εξαιτίας ιρανικής απειλής.
Ο πρόεδρος Τραμπ φέρεται να φυγαδεύτηκε κρυφά σε κοντέινερ τροφοδοσίας και να αναχώρησε με άλλο στρατιωτικό αεροσκάφος για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
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