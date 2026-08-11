LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Περάστε, Φιλήστε...Τελειώσατε

Περάστε, Φιλήστε...Τελειώσατε

00:00
ALPHA NEWS

Η μυστική φυγή του Τραμπ – «Κρύφτηκε σε κοντέινερ και άλλαξε αεροπλάνο»

ΔΙΕΘΝΗ
11/08/2026 21:05

Ένα μυστικό σχέδιο παραπλάνησης, για την προστασία του Αμερικανού προέδρου στήθηκε μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, εξαιτίας ιρανικής απειλής.

Ο πρόεδρος Τραμπ φέρεται να φυγαδεύτηκε κρυφά σε κοντέινερ τροφοδοσίας και να αναχώρησε με άλλο στρατιωτικό αεροσκάφος για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης