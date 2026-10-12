Βίντεο:Φωτιά σε τρένο υψηλής ταχύτητας στην Ισπανία

Συναγερμός στην Ισπανία μετά απο φωτιά σε τρένο

Συναγερμός στην Ισπανία μετά απο φωτιά σε τρένο Χ/Aragón Noticias

Συναγερμός στην Ισπανία μετά από φωτιά σε τρένο υψηλής ταχύτητας.Η κυκλοφορία των τρένων διακόπηκε κοντά στη Ricla, όταν ξέσπασε φωτιά στο πίσω βαγόνι συρμού με προορισμό την πόλη Φιγκέρες.

Οι περίπου 380 επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς.

Δύο άτομα χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια λόγω αδιαθεσίας, ανάμεσά τους ένα άτομο με μειωμένη κινητικότητα και μία γυναίκα.

Η σιδηροδρομική κίνηση στην περιοχή παραμένει επηρεασμένη, ενώ διερευνώνται τα αίτια της φωτιάς.