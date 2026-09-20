Μελόνι: Θα εγκριθεί μέτρο για ανώτατο όριο ξένων μαθητών στις σχολικές τάξεις

H κυβέρνηση Τζόρτζια Μελόνι στην Ιταλία ανακοίωνσε ότι θα εγκρίνει σύντομα νέα μέτρα, τα οποία θα θέσουν ανώτατο όριο στον αριθμό ξένων μαθητών σε κάθε σχολική τάξη της χώρας.

Παράλληλα, όπως είχε ήδη ανακοινώσει ο Ιταλός υπουργός παιδείας, Τζουζέπε Βαλντιτάρα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός ανέφερε οι ότι γονείς ξένων μαθητών με κακές σχολικές επιδόσεις θα υποχρεωθούν να μαθαίνουν ιταλικά, ενώ σε όλα τα σχολεία της Ιταλίας θα απαγορευθεί η χρήση μπούρκας και χιτζάμπ.

«Τα ιταλάκια δεν πρέπει να αισθάνονται μειονότητα μέσα στα σχολεία, δεν μπορούμε να το δεχτούμε», υπογράμμισε η Μελόνι μιλώντας στο φεστιβάλ νέων του κόμματός της «Αδέλφια της Ιταλίας».