Γερμανία: Κάλπες- θρίλερ σε Μεγκλεμβούργο και Βερολίνο

Σε μια εκλογική αναμέτρηση-θρίλερ που απειλεί να κλονίσει τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και να αλλάξει τις ισορροπίες σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι

Γερμανοί ψηφοφόροι προσέρχονται σήμερα στις κάλπες στο Βερολίνο και το Μεκλεμβούργο, υπό τη βαριά σκιά της ακροδεξιάς.

Μας ενημερώνει η ανταποκρίτρια του ALPHA στο Βερολίνο, Φαίη Καραβίτη.