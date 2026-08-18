Βίντεο: Οδηγός λεωφορείου χάνει τις αισθήσεις του εν κινήσει

Σοκ προκαλεί βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου, όπου φαίνεται οδηγός λεωφορείου στη Σουηδία, να χάνει τις αισθήσεις του όσο το λεωφορείο βρίσκεται εν κινήσει. Επικρατεί πανικός. Μία γυναίκα, όπως φαίνεται στο βίντεο παίρνει πρωτοβουλία και πιάνει το τιμόνι προκειμένου να μην ξεφύγει από τον δρόμο το λοεωφορείο.

@dagensnyheterdn En buss med ett 50-tal passagerare var nära att bli okontrollerbar på motorvägen utanför Jönköping när chauffören svimmade med foten kvar på gaspedalen. Två passagerare lyckades ingripa och styra fordonet tills det stannade. – Vi alla skek ”vakna, vakna” till föraren, säger passageraren Tilda Ivarsson Wiréhn till DN. Foto: Privat ♬ originalljud – Dagens Nyheter – Dagens Nyheter

Το όχημα ακολουθεί μία τρελή πορεία, καθώς το πόδι του οδηγού είναι ακόμη στο γκάζι. Το λεωφορείο περνά πάνω από κολωνάκια σήμανσης ασταμάτητο.