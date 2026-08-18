LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Το Σόι σου (Ε)

Το Σόι σου (Ε)

20:00
ALPHA NEWS

Ιράν: Κλειστά τα Στενά του Ορμούζ μέχρι να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της Τεχεράνης

ΔΙΕΘΝΗ
18/08/2026 14:04
Ιράν: Κλειστά τα Στενά του Ορμούζ μέχρι να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της Τεχεράνης
AP Photo/Fatima Shbair

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε σήμερα σε ομιλία του, ο επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, τα Στενά του Ορμούζ, θα παραμείνουν κλειστά, μέχρις ότου  οι Ηνωμένες Πολιτείες, κάνουν πράξη τις δεσμεύσεις τους, που προβλέπονται, από την υπογεγραμμένη συμφωνία του περασμένου Ιουνίου.

Πρόσθεσε επίσης, ότι “την άρση του (αμερικανικού) ναυτικού αποκλεισμού, την αποδέσμευση των παγωμένων (ιρανικών) περιουσιακών στοιχείων, την άρση του πετρελαϊκού εμπάργκο”, όπως και “τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα”.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης