Ιράν: Κλειστά τα Στενά του Ορμούζ μέχρι να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της Τεχεράνης

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε σήμερα σε ομιλία του, ο επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, τα Στενά του Ορμούζ, θα παραμείνουν κλειστά, μέχρις ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες, κάνουν πράξη τις δεσμεύσεις τους, που προβλέπονται, από την υπογεγραμμένη συμφωνία του περασμένου Ιουνίου.

Πρόσθεσε επίσης, ότι “την άρση του (αμερικανικού) ναυτικού αποκλεισμού, την αποδέσμευση των παγωμένων (ιρανικών) περιουσιακών στοιχείων, την άρση του πετρελαϊκού εμπάργκο”, όπως και “τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα”.