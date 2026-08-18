Ιταλία: Λειτουργεί και πάλι κανονικά το αεροδρόμιο της Κατάνιας

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας, η οποία διαχειρίζεται το αεροδρόμιο της Κατάνης, θα πραγματοποιούνται κανονικά από σήμερα, οι προσγειώσεις και οι απογειώσεις, από τον συγκεκριμένο αερολιμένα.

Μετά από σύσκεψη, αποφασίστηκε η άρση όλων των περιορισμών και απαγορεύσεων, μιας και η δραστηριότητα του ηφαιστείου της Αίτνας, δεν βρίσκεται πλέον σε συναγερμό στο «κόκκινο» επίπεδο, αλλά έχει κατέβει στο «πορτοκαλί».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η νέα εκρηκτική δραστηριότητα της Αίτνας, ξεκίνησε πριν από δυο εβδομάδες, είχε ως αποτέλεσμα την ακύρωση, τουλάχιστον οκτακοσίων πτήσεων με προορισμό το αεροδρόμιο Φονταναρόσα της Κατάνης.