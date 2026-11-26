Ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο παραδόθηκε στις φλόγες μπροστά από το Πάνθεον στο Παρίσι σήμερα, κατά τη λήξη φοιτητικής και μαθητικής διαδήλωσης.

Στο τέλος της πορείας, ομάδα διαδηλωτών έβαλε φωτιά σε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο που είχε τοποθετηθεί στην πλατεία μπροστά από το μνημείο, με δυνάμεις της χωροφυλακής να σπεύδουν στο σημείο.

Η διαδήλωση ξεκίνησε στις 14:00 (τοπική ώρα) από την πλατεία της Βαστίλης και κατέληξε στο Πάνθεον. Αποτελεί μέρος πανεθνικής ημέρας απεργιών και κινητοποιήσεων φοιτητών, μαθητών και εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το TV5MONDE.

Οι διαδηλωτές ζητούν περισσότερη χρηματοδότηση για την εκπαίδευση, αύξηση των θέσεων στα πανεπιστήμια, βελτίωση των συνθηκών σπουδών και παύση των πειθαρχικών διώξεων κατά μαθητών που συμμετέχουν σε καταλήψεις.