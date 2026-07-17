(Βίντεο) Ανατροπή βαρέων οχημάτων από ανεμοστρόβιλο

Σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφική καταστροφή καταγράφηκαν στη Γαλλία, όταν ανεμοστρόβιλος έπληξε περιοχή βόρεια του Σεντ-Ετιέν, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία και ανατρέποντας δύο βαρέα φορτηγά οχήματα.

Το πέρασμα του φαινομένου είχε ως αποτέλεσμα να κλείσει ο αυτοκινητόδρομος A72, ενώ οι αρχές έσπευσαν στο σημείο για να διαχειριστούν την κατάσταση και να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τη στιγμή που ο ανεμοστρόβιλος πλήττει την περιοχή, με τις ισχυρές ριπές ανέμου να ανατρέπουν τα φορτηγά και να προκαλούν αναστάτωση στους οδηγούς που κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν την έκταση των ζημιών που προκάλεσε το ακραίο καιρικό φαινόμενο.