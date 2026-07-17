(Βίντεο) Αγωγός 110 ετών έσπασε και «έπνιξε» το Χόλιγουντ

Σημαντικά προβλήματα εξακολουθεί να προκαλεί στο Δυτικό Χόλιγουντ η ρήξη κεντρικού αγωγού ύδρευσης ηλικίας περίπου 110 ετών, η οποία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης και είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί τεράστια καθίζηση στο οδόστρωμα της εμβληματικής Sunset Boulevard.

Η βλάβη εκδηλώθηκε στη συμβολή της Sunset Boulevard με τη Holloway Drive, όταν ο υπόγειος αγωγός έσπασε, απελευθερώνοντας χιλιάδες λίτρα νερού που πλημμύρισαν την περιοχή και προκάλεσαν μεγάλη καταβόθρα ακριβώς κάτω από φωτεινό σηματοδότη.

Βίντεο και εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο αποτυπώνουν ορμητικούς χειμάρρους να παρασύρουν τα πάντα στο πέρασμά τους, ενώ το οδόστρωμα υποχώρησε, καθιστώντας το σημείο εξαιρετικά επικίνδυνο.

Οι αρχές προχώρησαν στο επ’ αόριστον κλείσιμο τμήματος της Sunset Boulevard, από τη Horn Avenue έως τη διασταύρωση με τις San Vicente Boulevard και North Clark Street, ενώ αποκλεισμοί ισχύουν και σε γειτονικούς δρόμους. Σε ορισμένα σημεία επιτρέπεται η διέλευση μόνο στους κατοίκους, καθώς συνεργεία εργάζονται αδιάκοπα για την αποκατάσταση της ζημιάς.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ύδρευσης και Ηλεκτρισμού του Λος Άντζελες (LADWP), ο αγωγός που υπέστη τη βλάβη είχε τοποθετηθεί το 1916 και αποτελεί τμήμα του βασικού δικτύου μεταφοράς νερού της πόλης. Μάλιστα, η συγκεκριμένη υποδομή είχε ήδη προγραμματιστεί να αντικατασταθεί το 2031, στο πλαίσιο αναβάθμισης του γηρασμένου δικτύου.

Οι αρμόδιοι δεν μπορούν ακόμη να εκτιμήσουν πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία, καθώς πρώτα θα πρέπει να αντληθούν τα νερά από το σημείο και να αξιολογηθεί η έκταση της ζημιάς πριν ξεκινήσουν οι εργασίες επισκευής.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το παλαιό δίκτυο ύδρευσης του Λος Άντζελες. Σύμφωνα με στοιχεία των τοπικών αρχών, σχεδόν το ένα τρίτο των αγωγών της πόλης έχει ηλικία άνω των 80 ετών, πλησιάζοντας το όριο της προβλεπόμενης διάρκειας ζωής τους.