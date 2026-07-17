Εκστρατεία για κλειστά σύνορα και απελάσεις – εξπρές

Πανευρωπαϊκή εκστρατεία, έχει ξεκινήσει μια Ολλανδή ακτιβίστρια, με στόχο να συγκεντρωθούν ένα εκατομμύριο υπογραφές, ώστε να τεθεί επίσημα στην ατζέντα του Ευρωκοινοβουλίου, η αναθεώρηση της μεταναστευτικής πολιτικής. Η πρόταση της, περιλαμβάνει το κλείσιμο των συνόρων, και η καθιέρωση ενιαίου συστήματος επαναπατρισμού μεταναστών, σε όλη την Ένωση..