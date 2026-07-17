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Εκστρατεία για κλειστά σύνορα και απελάσεις – εξπρές

Πρωτοβουλία Ολλανδής ακτιβίστριας
ΔΙΕΘΝΗ
17/07/2026 20:33

Πανευρωπαϊκή εκστρατεία, έχει ξεκινήσει μια Ολλανδή ακτιβίστρια, με στόχο να συγκεντρωθούν ένα εκατομμύριο υπογραφές, ώστε να τεθεί επίσημα στην ατζέντα του Ευρωκοινοβουλίου, η αναθεώρηση της μεταναστευτικής πολιτικής. Η πρόταση της, περιλαμβάνει το κλείσιμο των συνόρων, και η καθιέρωση ενιαίου συστήματος επαναπατρισμού μεταναστών, σε όλη την Ένωση..

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