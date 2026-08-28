«Τσουνάμι» στα Ιμαλάια: Νέα συγκλονιστικά ντοκουμέντα

Στη Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ, όπου αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των νεκρών, ξεπέρασαν τους πεντακόσιους, ενώ μάχη με τον χρόνο, δίνουν οι διασώστες, για τον απεγκλωβισμό εκατό εργατών, οι οποίοι παραμένουν παγιδευμένοι, σε υπόγεια σήραγγα.

Την ίδια ώρα, νέα βίντεο ντοκουμέντα, έρχονται στο φως, αποτυπώνοντας τη μανία, της φονικής πλημμύρας.