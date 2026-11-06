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Τρόμος στην Ινδία: Φωτιά σε αμαξοστοιχία με 1.500 επιβάτες

ΔΙΕΘΝΗ
06/11/2026 19:41
Τρόμος στην Ινδία: Φωτιά σε αμαξοστοιχία με 1.500 επιβάτες
Το τρένο κινούνταν όταν εκδηλώθηκε η φωτιά BGMIMOBILELITE

Περίπου 1.500 επιβάτες επέβαιναν σε επιβατική αμαξοστοιχία στην Ινδία, όταν ξέσπασε πυρκαγιά .Το τρένο βρισκόταν εν κινήσει με το  περιστατικό να γίνεται  κοντά στο χωριό Sarai Banjara, όταν η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά στο πρώτο βαγόνι και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε άλλα τρία, προκαλώντας ζημιές σε συνολικά τέσσερα βαγόνια.

Μόλις έγινε αντιληπτή η πυρκαγιά, το προσωπικό των σιδηροδρόμων ενεργοποίησε τους μηχανισμούς ασφαλείας και προχώρησε στην αποσύνδεση του φλεγόμενου βαγονιού από τα υπόλοιπα. Η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε κοντά στο χωριό και οι επιβάτες απομακρύνθηκαν από τα βαγόνια.

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