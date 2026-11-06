Τρόμος στην Ινδία: Φωτιά σε αμαξοστοιχία με 1.500 επιβάτες

Περίπου 1.500 επιβάτες επέβαιναν σε επιβατική αμαξοστοιχία στην Ινδία, όταν ξέσπασε πυρκαγιά .Το τρένο βρισκόταν εν κινήσει με το περιστατικό να γίνεται κοντά στο χωριό Sarai Banjara, όταν η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά στο πρώτο βαγόνι και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε άλλα τρία, προκαλώντας ζημιές σε συνολικά τέσσερα βαγόνια.

Μόλις έγινε αντιληπτή η πυρκαγιά, το προσωπικό των σιδηροδρόμων ενεργοποίησε τους μηχανισμούς ασφαλείας και προχώρησε στην αποσύνδεση του φλεγόμενου βαγονιού από τα υπόλοιπα. Η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε κοντά στο χωριό και οι επιβάτες απομακρύνθηκαν από τα βαγόνια.