Τραμπ: Τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά στην εμπορική ναυσιπλοΐα

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε σημερινή του συνέντευξη στην εκπομπή “Meet the Press” του τηλεοπτικού δικτύου NBC, ανέφερε, ότι τα Στενά του Ορμούζ, είναι ανοικτά για την διέλευση εμπορικών πλοίων, παρά τις συνεχόμενες εκατέρωθεν επιθέσεις με το Ιράν, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.