Η Τεχεράνη ανακοίνωσε κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ καθώς επαναλήφθηκαν οι εχθροπραξίες με τις ΗΠΑ, πυροδοτούμενες από την επίθεση σε πλοίο στην στρατηγικής σημασίας θαλάσσια αυτή οδό, θέτοντας για άλλη μια φορά υπό αμφισβήτηση πρωτόκολλο συμφωνίας που υπέγραψαν στις 17 Ιουνίου τα δύο εμπόλεμα μέρη για την επικύρωση της εκεχειρίας του Απριλίου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν Ισάκ Νταρ, που μεσολαβεί για την επίλυση της σύγκρουσης αυτής, απηύθυνε έκκληση για «αποκλιμάκωση», καλώντας τις δύο πλευρές να «επιδείξουν αυτοσυγκράτηση».

Και αυτήν τη φορά, γειτονικές χώρες του Κόλπου βρέθηκαν στο στόχαστρο ιρανικών επιθέσεων, με το Κατάρ όπως και την Ιορδανία να καταδικάζουν μια «επικίνδυνη κλιμάκωση».

Σειρήνες προειδοποίησης ήχησαν στο Μπαχρέιν, και στο Κατάρ, δημοσιογράφοι του AFP άκουσαν εκρήξεις και είδαν αναχαιτίσεις στον ουρανό του νοτίου τμήματος της Ντόχας.

Οι αρχές του εμιράτου επιβεβαίωσαν ότι αναχαίτισαν πυραύλους. Οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σε ανακοίνωσή τους ότι στοχοθέτησαν αμερικανική αεροπορική βάση στο Κατάρ «σε απάντηση στις συνεχιζόμενες επιθέσεις» των ΗΠΑ.

Η Ιορδανία από την πλευρά της ανακοίνωσε ότι στοχοθετήθηκε από τρεις ιρανικούς πυραύλους.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ανέλαβε επίσης την ευθύνη για σπάνια επίθεση στο γειτονικό του Ομάν, λέγοντας ότι κατέστρεψε βάσεις επιμελητειακής υποστήριξης στα αμερικανικά αεροπλανοφόρα στο λιμάνι Ντουκμ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Irib, σε μια επίθεση που καταδικάστηκε κατηγορηματικά από το σουλτανάτο, το οποίο βρίσκεται την τρέχουσα περίοδο σε συνομιλίες με την Τεχεράνη για τη μελλοντική διαχείριση του Στενού του Ορμούζ.

Νωρίτερα το Ιράν είχε μόλις ανακοινώσει το κλείσιμο «μέχρι νεωτέρας» του στρατηγικής σημασίας αυτού στενού, από το οποίο διερχόταν υπό φυσιολογικές συνθήκες το ένα πέμπτο του παγκοσμίου εμπορίου υδρογονανθράκων, αφού έριξε προειδοποιητική βολή που χτύπησε πλοίο, το οποίο βρισκόταν, σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης, σε μη εγκεκριμένη διαδρομή.