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Ισπανία: Καίγεται η Ανδαλουσία

ΔΙΕΘΝΗ
11/07/2026 20:20

Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται η νότια Ευρώπη, με την Ανδαλουσία της Ισπανίας να μετρά τουλάχιστον δώδεκα νεκρούς και δεκάδες αγνοούμενους από τις φονικές πυρκαγιές που κατακαίουν σπίτια και αυτοκίνητα.

Την ίδια ώρα, η Γαλλία πλήττεται από ένα τρίτο σφοδρό κύμα καύσωνα, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες και τις αρχές να εκκενώνουν ολόκληρες περιοχές.

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