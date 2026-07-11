Ισπανία: Καίγεται η Ανδαλουσία

Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται η νότια Ευρώπη, με την Ανδαλουσία της Ισπανίας να μετρά τουλάχιστον δώδεκα νεκρούς και δεκάδες αγνοούμενους από τις φονικές πυρκαγιές που κατακαίουν σπίτια και αυτοκίνητα.

Την ίδια ώρα, η Γαλλία πλήττεται από ένα τρίτο σφοδρό κύμα καύσωνα, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες και τις αρχές να εκκενώνουν ολόκληρες περιοχές.