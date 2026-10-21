Τουρκία: Τριώροφο κτίριο κατέρρευσε- Παγιδευμένοι στα συντρίμμια

Τριώροφο κτίριο κατέρρευσε στην πόλη Ζουγκουλντάκ της Τουρκίας.

Κάτω από τα συντρίμμια φαίνεται να υπάρχουν παγιδευμένοι, ενώ κατάφεραν να διασώσουν έναν τραυματία που βρίσκονταν κάτω από τα συντρίμμια.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: @KitAjans- X

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα, την προηγούμενη Κυριακή είχε προηγηθεί μερική κατάρρευση ενός διπλανού εγκαταλελειμμένου διώροφου κτιρίου λόγω έντονων βροχοπτώσεων.

Το γεγονός αυτό προκάλεσε ρωγμές στους τοίχους αντιστήριξης, με αποτέλεσμα το κατοικημένο τριώροφο κτίριο να καταρρεύσει σήμερα εντελώς.