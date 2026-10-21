Παρίσι: Νέα απαγόρευση κυκλοφορίας και συγκεντρώσεων

Η Αστυνομική Διεύθυνση της γαλλικής πρωτεύουσας, ανακοίνωσε νέα απαγόρευση της κυκλοφορίας για το βράδυ της Τετάρτης (21/10/2026) προς Πέμπτη, σε περιοχές του Παρισιού, μετά τα επεισόδια και τις λεηλασίες το περασμένο Σαββατοκύριακο, κατά την διάρκεια των διαδηλώσεων.

Παράλληλα, σε απαγόρευση των συγκεντρώσεων, αργά το απόγευμα και τη νύχτα, γύρω από το Προεδρικό Μέγαρο, την Εθνοσυνέλευση, τη Γερουσία, τη Λεωφόρο Ηλυσίων Πεδίων, αλλά και τους σιδηροδρομικούς σταθμούς.

Να σημειωθεί, ότι είναι η τρίτη συνεχόμενη νύχτα, που επιβάλλονται οι συγκεκριμένες απαγορεύσεις- μέτρα στη γαλλική πρωτεύουσα.