ΗΑΕ: Δεξαμενόπλοιο ανέφερε έκρηξη στην αριστερή πλευρά του πλοίου- Ασφαλές το πλήρωμα

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας (UKMTO- United Kingdom Maritime Trade Operations), ανακοίνωσε σήμερα, ότι ένα δεξαμενόπλοιο, ανέφερε μια έκρηξη που σημειώθηκε στην αριστερή πλευρά του πλοίου, κοντά στην ίσαλο γραμμή, εξήντα ναυτικά μίλια από την πρωτεύουσα Μουσκάτ του Ομάν.

Η UKMTO αναφέρει στην ανακοίνωση της, ότι το πλοίο και το πλήρωμα του, είναι ασφαλή, αν και το δεξαμενόπλοιο, ανέφερε, ότι κάποια ποσότητα καυσίμου διέρρευσε στην θάλασσα.

