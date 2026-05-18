Τουρκία: Ένοπλος σκότωσε έξι άτομα σε διαδοχικές επιθέσεις στη Μερσίνα – Οκτώ οι τραυματίες

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, σε σειρά ένοπλων επιθέσεων στη Μερσίνα της Τουρκίας.

Ο δράστης παραμένει ασύλληπτος, με τις αρχές να διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ