Οι Ιστορίες του Αστυνόμου Μπέκα (E)

ΔΙΕΘΝΗ
18/05/2026 21:57
Τουρκία: Ένοπλος σκότωσε έξι άτομα σε διαδοχικές επιθέσεις στη Μερσίνα – Οκτώ οι τραυματίες
AP Photo/Khalil Hamra Αρχείο

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, σε σειρά ένοπλων επιθέσεων στη Μερσίνα της Τουρκίας.

Ο δράστης παραμένει ασύλληπτος, με τις αρχές να διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

