«Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν – Αντιδράσεις για τη μαύρη «Ωραία Ελένη»
Έντονες αντιδράσεις από ιστορικούς, προκαλεί το κάστινγκ της ταινίας “Οδύσσεια” από τον σκηνοθέτη Christopher Nolan. Όπως λένε, από καμία ιστορική πηγή δεν προκύπτει, ότι η Ωραία Ελένη, ήταν μαύρη.
Ερωτηματικά προκαλούν επίσης, τα κριτήρια που έθεσε το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, αλλά και το Ελληνικό Κράτος, για τη χρηματοδότηση της ταινίας, με 6,5 εκατομμύρια ευρώ.
