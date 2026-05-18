Μακελειό στην Τουρκία- 17χρονος πυροβόλησε και σκότωσε 4 άτομα

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 8 τραυματίστηκαν από ένοπλη επίθεση σε εστιατόριο στην επαρχία της Μερσίνης, στη νότια Τουρκία.

Σύμφωνα με πληροφορίες των τουρκικών πρακτορείων ειδήσεων, δράστης φέρεται να είναι 17χρονος, ο οποίος διέφυγε και αναζητείται.

Η επίθεση σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες στην περιοχή Ταρσός της Μερσίνης, προκαλώντας πανικό σε θαμώνες και περαστικούς.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 17χρονος ο οποίος φέρεται να είχε προσωπικές διαφορές με τους ιδιοκτήτες του καταστήματος, άνοιξε πυρ με καραμπίνα προς το εστιατόριο που ανήκε σε δύο αδέρφια.

Από τα πυρά τραυματίστηκαν πολλοί άνθρωποι, με τις αρχές να επιβεβαιώνουν αρχικά τον θάνατο ενός εκ των ιδιοκτητών.

Στη συνέχεια, υπέκυψαν στα τραύματά τους ακόμη τρία άτομα, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε τέσσερις.

Μετά την επίθεση, ο φερόμενος ως δράστης διέφυγε από το σημείο, ενώ οι τουρκικές αρχές εξαπέλυσαν εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του.

Μας ενημερώνει ο Πέτρος Γκάτζιας.