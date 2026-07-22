Τουλάχιστον 13 νεκροί από καταιγίδα στη Χιλή

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την σφοδρή καταιγίδα που έπληξε τη Χιλή από τη 15η Ιουλίου, κατά νεότερο απολογισμό των αρχών της χώρας, όπου πάνω από 60.000 άνθρωποι αποκόπηκαν από τον υπόλοιπο κόσμο, καθώς κόπηκαν στη μέση αρκετοί δρόμοι εξαιτίας πλημμυρών.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα έπληξαν κυρίως τις νότιες νομαρχίες Κοκίμπο και Ατακάμα, όπου οι καταρρακτώδεις βροχές είναι σπάνιες.

«Καταμετράμε 13 νεκρούς και επτά αγνοούμενους», δήλωσε στον Τύπο η Αλίσια Σεμπριάν, διευθύντρια της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Χιλής (SENAPRED).

Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για δέκα νεκρούς και 100.000 ανθρώπους αποκομμένους.

2.800 σπίτια έχουν υποστεί ολοσχερή καταστροφή ή ζημιές από τις βροχοπτώσεις.

Οι πληγέντες είναι περίπου 2.200 και πάνω από 60.000 κάτοικοι είναι αποκομμένοι, καθώς ποτάμια προκάλεσαν πλημμύρες κόβοντας την πρόσβαση σε πολλά χωριά.

Ο πρόεδρος της Χιλής Χοσέ Αντόνιο Καστ κήρυξε προχθές Δευτέρα κατάσταση καταστροφής σε τμήμα της χώρας, μέτρο που επιτρέπει την ανάπτυξη του στρατού, την επιβολή περιορισμών στις μετακινήσεις και ταχύτερες παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας.