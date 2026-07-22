Ουκρανικά drones χτύπησαν τον κολοσσό Wildberries

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και οκτώ τραυματίστηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης, όταν ουκρανικά drones έπληξαν εγκαταστάσεις στη νότια Ρωσία, με βασικό στόχο αποθήκες της Wildberries, της μεγαλύτερης εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου της χώρας.

Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, από την επίθεση ξέσπασε πυρκαγιά σε συγκρότημα αποθηκών στην περιφέρεια της Σταυρούπολης.

Ο περιφερειάρχης Βλαντίμιρ Βλαντίμιροφ ανέφερε ότι πέντε άνθρωποι χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα, χωρίς να διευκρινίσει την κατάσταση της υγείας τους.

Η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Wildberries, Τατιάνα Κιμ, γνωστοποίησε ότι εκκενώθηκαν άμεσα οι εγκαταστάσεις logistics της εταιρείας στις πόλεις Κρασναντάρ και Νιεβιναμίσκ, προκειμένου να προστατευθεί το προσωπικό.

Το Σάββατο, επιδρομή σε δυο μεγάλες αποθήκες σκότωσε οκτώ εργαζομένους της νυχτερινής βάρδιας και προκάλεσε πυρκαγιές που ουσιαστικά κατέστρεψε τις εγκαταστάσεις.

Περισσότερα από τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου, Ρωσία και Ουκρανία συνεχίζουν να ανταλλάσσουν ολοένα εντονότερα αεροπορικά πλήγματα, με τις επιθέσεις να προκαλούν αυξανόμενες απώλειες και ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές.