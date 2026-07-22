Συγκλονίζει ο Σέρβος επιβάτης που βρέθηκε έξω από το αεροπλάνο: «Έχω φτάσει στον πάτο»

Σοκάρουν οι πρώτες δηλώσεις του 61χρονου Σέρβου, Λιούμπισα Κάροβιτς, ο οποίος κατά τη διάρκεια μιας πτήσης από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το Μέμινγκεν της Γερμανίας τραυματίστηκε, καθώς το παράθυρο το αεροπλάνου έσπασε με αποτέλεσμα εκείνος να βρεθεί με το μισό σώμα εκτός καμπίνας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 10 Ιουλίου. Λίγα λεπτά μετά την απογείωση, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος, όταν τμήμα του κινητήρα αποκολλήθηκε και προσέκρουσε στο παράθυρο δίπλα. στο οποίο καθόταν ο 61χρονος Σέρβος. Η πρόσκρουση διέλυσε το παράθυρο και η απότομη αποσυμπίεση είχε ως αποτέλεσμα ο επιβάτης να παρασυρθεί προς το άνοιγμα, με το κεφάλι και τους ώμους του να βγαίνουν έξω από την άτρακτο σε ύψος περίπου 20.000 ποδιών. Η σύζυγός του μαζί με άλλους επιβάτες τον συγκρατούσαν μέχρι να καταφέρουν να τον τραβήξουν ξανά στο εσωτερικό του αεροσκάφους.

«Είναι ένας εφιάλτης που δεν μπορώ να περιγράψω με λόγια»

Σχεδόν δύο εβδομάδες αργότερα μιλώντας σε συνέντευξή του στη γερμανική Bild, ο Λιούμπισα Κάροβιτς περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που βίωσε: «Είχα αποκοιμηθεί. Μου αρέσει να κοιμάμαι στο αεροπλάνο. Μετά από λίγο με ξύπνησε ένας πολύ δυνατός θόρυβος που έμοιαζε με έκρηξη βόμβας. Μόνο για μια στιγμή είχα τις αισθήσεις μου και δεν μπορώ να θυμηθώ τα υπόλοιπα. Όταν ανέκτησα τις αισθήσεις μου, είχα αίματα παντού, έσταζε αίμα από το πρόσωπο και τα χέρια μου. Μόλις κλείνω τα μάτια μου, μου έρχονται εικόνες από όσα έζησα εκείνα τα λεπτά. Είναι ένας εφιάλτης, τον οποίο δεν μπορώ να εξηγήσω με λέξεις».

Ο τραυματισμοί που υπέστη είναι σοβαροί και δεν ξέρει αν θα μπορέσει ποτέ να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.

Πριν από το ατύχημα ο 61χρονος ζούσε έντονα, ήταν ενεργητικός και αγαπούσε τα ταξίδια με αεροπλάνο. Ωστόσο, πλέον έχουν αλλάξει τα πάντα. «Τώρα όλα με ενοχλούν. Η φασαρία και ο θόρυβος με ενοχλούν, δεν μπορώ να περπατήσω στον δρόμο, όλα με ενοχλούν. Ψυχολογικά έχω φτάσει στον πάτο. Αυτό έχει αντίκτυπο τόσο στη δουλειά μου όσο και στην οικογένειά μου. Τι θα γίνει τώρα, όλα εξαρτώνται από έμενα, ήμουν ο “κινητήρας” των πάντων στην οικογένεια. Είναι μια ολοκληρωτική αναστάτωση στη ζωή μου. Δεν έχω καθόλου συγκέντρωση. Η προσοχή μου δεν μπορεί να επικεντρωθεί πουθενά. Αυτό σημαίνει ότι απλώς δεν λειτουργώ σωστά».

Τόνισε ότι «δεν σκέφτομαι καν να μπω σε άλλη πτήση. Κάθε φορά που ακούω αεροπλάνο, αγχώνομαι και ανεβάζω πυρετό. Δεν είμαι καθόλου καλά».

Είναι άγνωστο αν θα μπορέσει να ζήσει και πάλι μία φυσιολογική ζωή. Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο αν πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση ή να φοράει τον νάρθηκα στον αυχένα του για περαιτέρω χρονικό διάστημα.