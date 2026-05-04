Το σχέδιο των Αμερικανών
«Επιχείρηση ελευθερία Ορμούζ»
Ως ιδιαίτερα φιλόδοξη και υψηλού ρίσκου χαρακτηρίζουν ειδικοί την επιχείρηση Project Freedom που σχεδιάζουν οι ΗΠΑ για να περνούν τα εμπορικά πλοία τα Στενά του Ορμούζ. Το σχέδιο προϋποθέτει την ενεργοποίηση πολύ ισχυρών αεροναυτικών δυνάμεων σε μια περιοχή όπου το Ιράν έχει γεωγραφικό πλεονέκτημα.
Μας ενημερώνει ο Πέτρος Γκάτζιας
