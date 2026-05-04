Η Ουκρανία ελπίζει να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις κατά ομάδες για την ένταξη της στην ΕΕ, εντός δύο μηνών
Η Ουκρανία, ελπίζει να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις σε έξι τομείς, για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εντός δύο μηνών, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
«Προσβλέπουμε στο άνοιγμα και των έξι ομάδων διαπραγματεύσεων κατά τη διάρκεια αυτού και του επόμενου μήνα. Τεχνικά, η Ουκρανία είναι πλήρως έτοιμη», δήλωσε ο Ζελένσκι, μετά τη συνάντησή του, με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, στο Γερεβάν.
ΠΗΓΗ- ΑΠΕ
