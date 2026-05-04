Νέο σκηνικό έντασης στο Ορμούζ
Αμερικανική επιχείρηση σε εξέλιξη
Σκηνικό πολέμου και πάλι στο Ιράν μετά την επιχείρηση των Αμερικανών στα Στενά του Ορμούζ για την απελευθέρωση των εγκλωβίσμενων από τους Ιρανούς Πλοίων. Η Τεχεράνη εκτοξεύει απειλές εναντίον των Αμερικανικών δυνάμεων και υποστηρίζει ότι ήδη έπληξε με πυραύλους Αμερικανική Φρεγάτα κάτι όμως που διαψεύδει η Ουάσιγκτον.
