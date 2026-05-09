Το Κρεμλίνο δηλώνει ότι εκεχειρία στον πόλεμο με την Ουκρανία είναι για τρεις ημέρες και όχι για περισσότερο
Ο βοηθός του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ δήλωσε σήμερα ότι η συμφωνία εκεχειρίας στην Ουκρανία σημαίνει ότι θα διαρκέσει τρεις ημέρες και όχι περισσότερο.
Ο ίδιος αξιωματούχος σχολίασε την ελπίδα που εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ότι η εκεχειρία θα μπορούσε να επεκταθεί χρονικά.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
