Το Κρεμλίνο δηλώνει ότι εκεχειρία στον πόλεμο με την Ουκρανία είναι για τρεις ημέρες και όχι για περισσότερο

Ο βοηθός του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ δήλωσε σήμερα ότι η συμφωνία εκεχειρίας στην Ουκρανία σημαίνει ότι θα διαρκέσει τρεις ημέρες και όχι περισσότερο.

Ο ίδιος αξιωματούχος σχολίασε την ελπίδα που εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ότι η εκεχειρία θα μπορούσε να επεκταθεί χρονικά.

