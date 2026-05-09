ΔΙΕΘΝΗ
09/05/2026 14:50
Ο Κιρ Στάρμερ διόρισε τον πρώην πρωθυπουργό Γκόρντον Μπράουν στη θέση του ειδικού απεσταλμένου για τις παγκόσμιες οικονομικές εξελίξεις
AP PHOTO/ Alastair Grant

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ διόρισε τον πρώην πρωθυπουργό Γκόρντον Μπράουν στη θέση του ειδικού απεσταλμένου για τις παγκόσμιες οικονομικές εξελίξεις, σύμφωνα με μία σημερινή ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου.

“ Ο πρωθυπουργός συνεχίζει να ενισχύει την ασφάλεια και την οικονομική ανθεκτικότητα της χώρας. Σε αυτό τον ρόλο, ο Γκόρντον Μπράουν θα συμβουλεύει για τον τρόπο με τον οποίο, η παγκόσμια οικονομική συνεργασία μπορεί να βοηθήσει” για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, ανέφερε η ίδια ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

