Ο Κιρ Στάρμερ διόρισε τον πρώην πρωθυπουργό Γκόρντον Μπράουν στη θέση του ειδικού απεσταλμένου για τις παγκόσμιες οικονομικές εξελίξεις
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ διόρισε τον πρώην πρωθυπουργό Γκόρντον Μπράουν στη θέση του ειδικού απεσταλμένου για τις παγκόσμιες οικονομικές εξελίξεις, σύμφωνα με μία σημερινή ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου.
“ Ο πρωθυπουργός συνεχίζει να ενισχύει την ασφάλεια και την οικονομική ανθεκτικότητα της χώρας. Σε αυτό τον ρόλο, ο Γκόρντον Μπράουν θα συμβουλεύει για τον τρόπο με τον οποίο, η παγκόσμια οικονομική συνεργασία μπορεί να βοηθήσει” για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, ανέφερε η ίδια ανακοίνωση.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
