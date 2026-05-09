Ισπανία: Αποστολή αεροσκαφών από τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ιρλανδία και την Ολλανδία για την απομάκρυνση υπηκόων τους από το κρουαζιερόπλοιο με έξαρση κρουσμάτων Χανταϊού

Η Γερμανία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ιρλανδία και η Ολλανδία επιβεβαιώνουν ότι θα στείλουν αεροσκάφη για παραλάβουν τους υπηκόους τους, που βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο με προορισμό την Ισπανία, το οποίο επλήγη από το ξέσπασμα του Χανταϊού, ανακοίνωσε σήμερα στη Μαδρίτη, ο Ισπανός υπουργός των Εσωτερικών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποστέλλει δύο επιπλέον αεροσκάφη για τους εναπομείναντες Ευρωπαίους πολίτες, πρόσθεσε ο Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα.

Οι ΗΠΑ και η Βρετανία έχουν επίσης επιβεβαιώσει ότι έχει κανονιστεί η αποστολή αεροσκαφών, αλλά και η κατάρτιση σχεδίων έκτακτης ανάγκης για τους μη Ευρωπαίους πολίτες, οι χώρες των οποίων αδυνατούν να αποστείλουν αεροσκάφη, σύμφωνα με τον ίδιο υπουργό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ