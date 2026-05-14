Το Ιράν κατηγορεί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ότι είναι «ενεργός εταίρος» στον ισραηλινοαμερικανικό πόλεμο κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κατηγόρησε σήμερα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ότι διαδραματίζουν «ενεργό» ρόλο στο πλευρό των ΗΠΑ και του Ισραήλ στον πόλεμο που διεξάγουν κατά του Ιράν.

Η διαμάχη έρχεται μια ημέρα αφότου τα ΗΑΕ διέψευσαν ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι επισκέφθηκε τη χώρα του Κόλπου κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν και είχε μια συνάντηση, που χαρακτηρίστηκε «μυστική» από το Ισραήλ, και τον πρόεδρο των ΗΑΕ Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν.

«Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι ενεργός εταίρος στην επιθετικότητα (εναντίον του Ιράν), δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό», δήλωσε ο Αραγτσί με ανάρτηση στο Telegram, καθώς παρευρισκόταν στη σύνοδο κορυφής των BRICS στην Ινδία.

Αναφερόμενος στην φερόμενη επίσκεψη Νετανιάχου στο Αμπού Ντάμπι, ο Αραγτσί δήλωσε ότι «όσοι συνωμοτούν με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν».

«Δεν κατονόμασα τα ΗΑΕ στη δήλωση μου (των BRICS) για λόγους ενότητας. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τα ΗΑΕ συμμετείχαν άμεσα στην επιθετικότητα εναντίον της χώρας μου. Όταν ξεκίνησαν οι επιθέσεις, δεν εξέδωσαν καν καταδίκη», τόνισε ο Ιρανός ΥΠΕΞ, απαντώντας σε δηλώσεις εκπροσώπου των ΗΑΕ.

Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης δεν διευκρίνισαν τι είπε ο εκπρόσωπος των ΗΑΕ.

«Είναι πλέον σαφές ότι συμμετείχαν σε αυτές τις επιθέσεις, ίσως ακόμη και ότι έδρασαν άμεσα εναντίον μας», συνέχισε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

Οι σχέσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είναι εξαιρετικά τεταμένες από τις 28 Φεβρουαρίου όποτε ξεκίνησαν οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις, οι οποίες πυροδότησαν μια ιρανική απάντηση εναντίον του Ισραήλ και των κρατών του Κόλπου, συμμάχων των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των ΗΑΕ.

Ενώ μια εύθραυστη εκεχειρία ισχύει από τις 8 Απριλίου, η ιρανική κρατική τηλεόραση συνεχίζει να μεταδίδει σχόλια αναλυτών που κατηγορούν τα ΗΑΕ για εμπλοκή σε επιθέσεις εναντίον του Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, τα ΗΑΕ κατηγόρησαν την Ισλαμική Δημοκρατία για μια επίθεση με drone σε μια ενεργειακή εγκατάσταση στη Φουτζάιρα, κατηγορία που η Τεχεράνη αρνήθηκε.

Το Ιράν έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τα κράτη του Κόλπου ότι επιτρέπουν σε αμερικανικές δυνάμεις να διεξάγουν επιθέσεις από το έδαφός τους.

Τα κράτη του Κόλπου αρνούνται αυτές τις κατηγορίες, δηλώνοντας ακόμη και πριν από τη σύγκρουση ότι δεν θα επέτρεπαν τη χρήση του εδάφους ή του εναέριου χώρου τους για επίθεση στο Ιράν.

Τα ΗΑΕ είναι ένας από τους βασικούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή και είναι από τις λίγες αραβικές χώρες που έχουν ομαλοποιήσει τις σχέσεις τους με το Ισραήλ, μετά την υπογραφή των Συμφωνιών του Αβραάμ το 2020.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ