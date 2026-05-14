ΔΙΕΘΝΗ
14/05/2026 16:33
AP Photo/ Alexander_Zemlianichenko

Η Ρωσία προσβλέπει στις δικές της επαφές με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινγκπίνγκ , ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο, καθώς ο Σι δέχεται στο Πεκίνο τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Αναμένουμε τις δικές μας ξεχωριστές επαφές με το Σι Τζινγκπίνγκ» δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου όταν ρωτήθηκε εάν υπήρξαν επαφές μεταξύ Πεκίνου και Μόσχας για την έκβαση της επίσκεψης Τραμπ.

Ο Πεσκόφ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα επισκεφτεί την Κίνα πολύ σύντομα και ότι οι προετοιμασίες για την επίσκεψη έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

