Μουντιάλ 2026: Οι επιστήμονες προειδοποιούν για κίνδυνο ακραίας ζέστης

Το ένα τέταρτο των αγώνων στο Παγκόσμιο Κύπελλο του φετινού καλοκαιριού θα μπορούσε να διεξαχθεί σε εξαιρετικά ζεστές συνθήκες, πιο πιθανό από ό,τι κατά τη διάρκεια του προηγούμενου τουρνουά στη Βόρεια Αμερική το 1994, λόγω της κλιματικής αλλαγής, προειδοποίησαν ερευνητές.

«Η έρευνά μας δείχνει ότι η κλιματική αλλαγή έχει πραγματική και μετρήσιμη επίδραση στη βιωσιμότητα της διεξαγωγής Παγκοσμίων Κυπέλλων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στο Βόρειο Ημισφαίριο», δήλωσε η Φρειδερίκη Ότο, καθηγήτρια κλιματικής επιστήμης στο Imperial College London και συνιδρύτρια του World Weather Attribution (WWA).

Αυτή η ομάδα επιστημόνων εξέτασε τους 104 αγώνες που πραγματοποιήθηκαν από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου σε δεκαέξι στάδια στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό.

«Από την τελευταία φορά που οι Ηνωμένες Πολιτείες φιλοξένησαν το Παγκόσμιο Κύπελλο, ο κίνδυνος καύσωνα έχει διπλασιαστεί» λόγω της κλιματικής αλλαγής, «η οποία θα θέσει σε κίνδυνο παίκτες και οπαδούς», δήλωσε ο επικεφαλής του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, Σάιμον Στιλ, την Πέμπτη, ζητώντας «ταχύτερη δράση για την προστασία του αθλήματος που αγαπάμε και όλων όσων το παρακολουθούν» με «διπλασιασμό των προσπαθειών για μια αποφασιστική μετάβαση στην καθαρή ενέργεια».

Οι ερευνητές της WWA αναφέρονται σε έναν δείκτη θερμοκρασίας (γνωστό ως «θερμόμετρο υγρής σφαίρας» ή WBGT) που λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τη θερμοκρασία αλλά και την υγρασία, την ηλιοφάνεια και τη νεφοκάλυψη.

Αυτός ο δείκτης, ο οποίος καθορίζει την ικανότητα του σώματος να ψύχεται, χρησιμοποιείται συχνά ως σημείο αναφοράς για εξωτερικές ανθρώπινες δραστηριότητες, για παράδειγμα, από τον στρατό ή για αθλητικές εκδηλώσεις.

Μια φαινομενικά μέτρια θερμοκρασία αέρα μπορεί, στην πραγματικότητα, να γίνει αφόρητα ζεστή, ακόμη και θανατηφόρα, όταν συνδυάζεται με υγρασία. Ένας υψηλός δείκτης WBGT των 28 ° C ισοδυναμεί με 38 ° C σε ξηρές συνθήκες ή 30 ° C σε πολύ υγρές συνθήκες.

Περίπου το ένα τέταρτο των αγώνων (26 αγώνες) πιθανότατα θα διεξαχθούν σε συνθήκες ισοδύναμες ή υψηλότερες των 26 ° C WBGT, κάτι που θα απαιτούσε πρόσθετα μέτρα ψύξης, σύμφωνα με τα συνδικάτα των παικτών.

Και περίπου πέντε αγώνες θα διεξαχθούν σε θερμοκρασίες 28 ° C ή υψηλότερες, σχεδόν διπλάσιες από τα επίπεδα του 1994, ένα «επικίνδυνο όριο στο οποίο η ένωση παικτών προτείνει την ακύρωση των αγώνων», τόνισε η Φρειδερίκη Ότο κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Οι επιστήμονες έχουν εντοπίσει αρκετούς αγώνες «υψηλού κινδύνου» σε ανοιχτά στάδια, κυρίως στο Μαϊάμι, το Κάνσας Σίτι και τη Νέα Υόρκη/Νιου Τζέρσεϊ, όπου η Γαλλία θα παίξει με τη Σενεγάλη στις 16 Ιουνίου.

Άλλα στάδια διαθέτουν κλιματισμό, μειώνοντας τους κινδύνους για τους παίκτες και τους θεατές, αλλά «υπάρχουν επίσης κίνδυνοι για τους οπαδούς που μπορεί να συγκεντρωθούν έξω. Διατρέχουν ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο επειδή δεν θα τους φροντίζουν πολλοί γιατροί», σημείωσε η Ότο.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ