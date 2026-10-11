Τυφώνας σάρωσε αμερικανικές πολιτείες

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκονται οι νοτιοανατολικές Πολιτείες των ΗΠΑ, μετά το καταστροφικό πέρασμα του τυφώνα Ησαΐα, όπου πίσω του, άφησε νεκρούς.

Την ίδια ώρα, συναγερμός σήμανε στην Κωνσταντινούπολη μετά από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην οροφή νοσοκομείου.

Μας ενημερώνει ο Πέτρος Γκάτζιας.