Βίντεο:Τίγρη επιτέθηκε σε άνδρα που μπήκε στον περιφραγμένο χώρο της

Νεκρός είναι ο άνδρας που τραυματίστηκε σοβαρά μετά την άγρια επίθεση που δέχθηκε από τίγρη σε ζωολογικό πάρκο της Βρετανίας, όταν εισήλθε στον περιφραγμένο χώρο όπου φιλοξενείτο το αιλουροειδές.

Βίντεο από τη στιγμή που η τίγρη τον έχει ακινητοποιήσει στο έδαφος κάνουν τον γύρο του Διαδικτύου, με εκείνον να σηκώνει το δάχτυλο και να της φωνάζει: «Σταμάτα!» – Άγνωστο πώς βρέθηκε στον χώρο του άγριου ζώου ο άνδρας.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφεται ένας άνδρας με μαύρη μπλούζα να βρίσκεται γονατισμένος στο έδαφος, έχοντας τα χέρια του ανοιχτά. Ξαφνικά, η τίγρη τον πλησιάζει από πίσω και του επιτίθεται, δαγκώνοντάς τον στην πλάτη. Το ζώο τον ρίχνει στο έδαφος και συνεχίζει να του επιτίθεται, ενώ στη συνέχεια στέκεται από πάνω του. Σε κάποια στιγμή, ο άνδρας φαίνεται να δείχνει την τίγρη με το δάχτυλό του και ακούγεται να φωνάζει επανειλημμένα «Σταμάτα!».

Το μεγάλο ερώτημα είναι εάν υπήρχαν μέτρα ασφαλείας και εαν οι υπεύθυνοι του πάρκου ενεργοποίησαν το Πρωτόκολλο να ρίξουν βέλη με αναισθητικό στο ζώο.